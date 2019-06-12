İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları!

İSMAİL Küçükkaya, AK Parti ve CHP'nin İmamoğlu- Yıldırım canlı yayını için ismi üzerinde uzlaşması sonrası ilk kez İnternet Haber Yayın Grubu Medya Başkanı Hadi Özışık'a konuştu. Youtube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşide Küçükkaya, Uğur Dündar'dan gelen telefonu anlattı.

İsmail Küçükkaya'nın adı moderatör olarak duyurulunca, bu teklifi önce kabul edip sonra reddeden Uğur Dündar ilk arayan kişi olmuş. Kendisinin neden programı yapmaktan vazgeçtiğini anlatan Dündar, Küçükkaya'ya da 'iyi düşün' demiş.

İsmail Küçükkaya görüşmeye ilişkin şunları anlattı:

-İki tarafın azgın azınlığı var. Bir tek Uğur abi bana onu dostça söyledi. Benim için kaygılanıyor. Uğur abi sever beni. "Senin için kaygılanırım iyi düşün, Bahçeliyi gördün mü?" dedi. 'Size sosyal medya lincinin dışında başka bir baskı var mı?' dedim.

Ben korkmam sosyal medya lincinden. Doğru olanı yaptığımı bilsem 1 milyon kişi bana küfretse farketmez. Kanalıma da ülkeme de bir katkı yapmak istiyorum. Mahir Ünal, Engin Altay tokalaşıyor. Nasıl fıstık gibi. Cumhurbaşkanı-Kılıçdaroğlu onay veriyor. Ben de buna katkı verirsem oh diyeceğim.

UĞUR DÜNDAR İLE KONUŞTUM

-Konuştum telefonda "gerçekten bilmediğimiz başka bir sebep var mı?" dedim. Uğur abi "sosyal medyada lince uğradım. Seni temin ederim başka bir şey yok. İyi bilirsin kimsenin baskısına boyun eğmem." dedi. Ailesiyle vs. konuşmuş. Aslında Uğur abi bunu yapmak ister. Çünkü ilk kez kendisi yapmıştı.

Devlet Bahçeli'nin şoke eden çıkışı

İsmail Küçükkaya ismi açıklanınca Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli, şaşırtan bir çıkış yapmış ve 'İsmail Küçükkaya yönetecekse programı izlemem' demişti. İsmail Küçükkaya bu mesajın kendisine yönelik olmadığı kanaatinde ve şunları anlatıyor:

-İlke olarak Bahçeli'yle polemiğe girmem. Bana genelde espri yapar. 'Süt içsin' diye tatlı tatlı yapar. Bir bana bir de Fikret Bila'ya konuşurdu. Birbirimizi tanırız. Çok saygı duyarım. Bu notuna baktım. İtiraz ettiği ben değilim kanaatindeyim. Ortağına itiraz yapıyor. Tanıdığım Bahçeli, "Kürdistan. Dersim…" sözlerine tepki gösteriyor.

İSMİ AÇIKLANINCA ŞAŞIRDI MI?

Küçükkaya ismi açıklanınca biraz şaşırmış. Şöyle diyor:

-Şundan dolayı şaşırdım. Her şey olağan olsa bu isim Uğur Dündar'dır. Didem çok istiyordu. Fatih Altaylı… Fatih Portakal'ı, kendimi düşündüm, isteyen çok isim vardı.

AK Parti muhalif bir ismi kullanmak istedi iddiası

Medyada İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınının perde arkasına ilişkin bir çok senaryo var. Bunlardan biri de Yıldırım'ın Fatih Portakal ve Uğur Dündar gibi uçtaki bir muhalif ismin karşısına çıkarak, puan toplamak istediği yönünde. Uğur Dündar da 'vazgeçme' sebebini buna dayandırmıştı. Hadi Özışık, İsmail Küçükkaya'ya 'sen kullanıldığını düşünüyor musun?' diye sorunca şu yanıtı aldı:

-Yok düşünmüyorum. Kendimi kullandırtmadım. Ağır bir sorumluluk. Ama benim işim bu. Bilmediğim bir iş olsa korkarım ama bu işi hakkıyla yaparım. İkisini de tanıyorum. Her ikisiyle de yayın yaptım.

İşim soru sormak. Benim yayınımda mağdur da çıkmaz.

Kendilerine yakın gazeteciyi istemediler

İsmail Küçükkaya 'kendi ismi' üzerinde uzlaşılmasının sebebini bir gazeteci olarak merak edip yanıtının peşine düşmüş. Şunları anlattı:

-Neden Küçükkaya? Çok düşündüm… Ben bunu Uğur Dündar'ı seçtiklerinde sordum. Stratejik bir karardı. Aradım Binali Beyin kurmaylarını. Açık yayından kaçıyor danışıklı dövüş vs. algısını kıralım dediler. Algı nasıl kırılır? En uçtaki olursa kimse laf etmez... O da Dündar. Kendilerine yakın bir gazeteci yapsın istemediler. Uğur Dündar kabul etmedi iş bize düştü. Bir şartım var dedim.

İki parti AK Parti CHP uzlaşırsa ben her koşulda yaparım. TRT’de de yaparım. Olmayacaksa ismim yıpranmasın. Olduktan sonra göğüslerim her şeyi. Eğer Uğur Dündar'da benim istediğim gibi mekanizmayı çalıştırsalardı, ortak bir metin açıklasalardı Uğur Dündar olurdu.

Ben bir risk görmüyorum

Fatih Altaylı başta olmak üzere bir çok köşe yazarının 'olan İsmail'e olacak' şeklindeki yorumlarına da yanıt veren Küçükkaya, 'bu işin altından layıkıyla kalkacağı' görüşünde. Küçükkaya yayının risklerine ilişkin şunları söyledi:

-Ahmet Hakan'da böyle demiş. Ben bir görev yapıyorum. Milli forma giymiş gibi hissediyorum. Çok çalıştık, çok seylerden geçtik. İki tarafta bana güvenmiş eğer başarılı olursam uzun yıllar boyunca yüzümün akı gibi gezmek isterim.

HDP'li vekil Garo Paylan'ın "Neden kadın yok" eleştirisine yanıt

-Garo Beye de söyledim. Sadece kadın üzerinden yapmayın! Negatif ayrımcılık yapılıyor kadınlara. Ben her sabah kadınlarla ilgili program yapıyorum. Didem'e de haksızlık yapılamasını istemiyorum. İşin özüne bakılsın.

16 Haziran pazar günü yapılacak olan canlı yayında ABD modeli uygulanacağı söyleniyor. Küçükkaya'nın aklındaki ise şu:

-Ben İsmail Küçükkaya tarzıyla yöneteceğim. Benim bir tarzım var. Kimseyi dövmeye getirmiyorum. Ama bir tek şu var. Sorulması gereken soruları sormam gerekiyor. Nasıl soru sorman gerektiğini bileceksin.

Yanıt vermiyorsa ikinci defa sorarım cevap vermezse geçerim. Sonra derim halkım sen karar ver. Benim kafamda sorular var. O soruları sormadan programı bitirmem. Adaletli olmam gerekiyor. Program bittiğinde hemen hemen eşit konuşmuş olmaları gerekir. Bir iki dakika fark olmalı..