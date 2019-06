İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

RESMİ olmayan sonuçlara göre, İstanbul seçimini kazanan Millet İttifakı İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayınının moderatörlük görevini üstlenen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Küçükkaya, Çalar Saat programı canlı yayınında izleyiciden gelen "Binali Yıldırım, helallik istiyor. Veriyor musun?" mesajını okudu.

Mesajın ardından İsmail Küçükkaya, şunları söyledi:

"Normalde affetmek lazım ama kendi kendime olsam affederim. Ben neleri affetmedim bir bilseniz fakat ben Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Onun danışmanı her şeyi biliyor. Türkiye'nin gözü önünde olup bitenleri kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim, kimlere ne haklar helal ettim biliyor musunuz ama bu defa ben bu sefer Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim. Allah'a havale ediyorum kendisini, her şeyi bilmesine rağmen. Neden biliyor musunuz? Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem, İstanbul'da kalmayı sevmemesine rağmen havasını, trafiğini sevmiyor, diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef, onun yanında konuşmak zorunda kaldım. Ne yapabilirim? O nedenle ben Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum. Kendisini Allah'a havale ediyorum."