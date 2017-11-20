Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi

TBMM’nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçildi. Meclis Genel Kurulu seçim için toplandı. İlk 2 turda oylama sonucunda çoğunluk sağlanamadı ve 3. tur oylamaya geçildi. 3. tur oylamada İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi

İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi

TBMM’nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçildi. Meclis Genel Kurulu seçim için toplandı. İlk 2 turda oylama sonucunda çoğunluk sağlanamadı ve 3. tur oylamaya geçildi. 3. tur oylamada İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi

20 Kasım 2017 Pazartesi 17:01
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi
banner404

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki oylamada ilk 2 turda Meclis Başkanı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçilemedi. 3. turda AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi. 

Kahraman'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Değerli milletvekilleri sizleri ve necip milletimizi saygı ile selamlıyorum. 26. yasama döneminin 2. devresi için TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürümü sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyorum. 26. yasama dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi Meclisimizin savaş uçakları ile bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Milletimiz parti farkı gözetmeksizin, milli birlikte ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu. 

İLK TUR OYLAMA SONUCU 

İsmail Kahraman  260
Zekeriya Temizel 113
Selma Irmak 39
Celal Adan 40
Yusuf Halaçoğlu 6
Tamer Dağlı   38

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi. 2. turda da 367 çoğunluk aranacak. 

İKİNCİ TUR OYLAMA SONUCU  

İsmail Kahraman  257 
Zekeriya Temizel  122
Selma Irmak  38
Celal Adan  40
Yusuf Halaçoğlu  7
Tamer Dağlı  37

Bu turda da 367 bulunamadığı için oylamada 3. tura geçildi. Tamer Dağlı, 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan adaylığından çekildi.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMA SONUCU

İsmail Kahraman  289
Zekeriya Temizel  124
Selma Irmak  37
Celal Adan  36
Yusuf Halaçoğlu  7

ADAYLAR KİMLERDİ?

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.

GİZLİ OY YAPILDI

Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı.  Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacaktı. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacaktı. 3. turda İsmail Kahraman yeterli oyu aldığı için yeniden Meclis Başkanı seçildi.

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamlayan Kahraman, liseyi de Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı.  Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve mezun oldu.

29 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Birlik Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanı olan İsmail Kahraman, 21 Aralık 1994 tarihinde kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da kurucu üyesi olmuştur. Bir süre boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulunan İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer almıştır.

İş hayatında sanayi ve ticaret şirketlerinde icra kurulu başkanlıkları yapan İsmail Kahraman, Çalışma Bakanlığı'nda bir süre boyunca da Bakan Müşavirliği yapmıştır.

24 Aralık 1995 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan tarafından Doğru Yol Partisi koalisyonu ile kurulan 54. Hükümette Kültür Bakanlığı görevine geldi.

28 Şubat postmodern darbesiyle hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesinin ardından İsmail Kahraman'ın da Kültür Bakanlığı görevi sona erdi. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nden 21. Dönem milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlerde aday olmayan ve bir süre boyunca siyasete ara veren İsmail Kahraman, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerde yeniden AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi ve meclise geri döndü.

1 Kasım 2015'teki seçimlerden sonra TBMM'de milletvekili olarak yerini alan İsmail Kahraman, 22 Kasım 2015 tarihindeki TBMM Başkanlığı seçimlerinde TBMM'nin 27. Başkanı oldu.

20 Kasım 2017'de yapılan seçimde bir kez daha TBMM Başkanı olarak seçildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.11.2017 17:11
Anahtar Kelimeler:
Zekeriya TemizelTamer DağlıTBMMMeclis Başkanlığıİsmail Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim