İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti



GAZİANTEP Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci, bir yandan öğrenimini sürdürürken, bir yandan da ailesine yük olmamak için bir barda, arkadaşlarıyla birlikte müzik yapıyordu. Değirmenci, 6 Nisan gecesi sahnede davul çaldığı sırada müşteriler tarafından üzerine bahşiş atıldı. Değirmenci ve arkadaşları da paraları topladı. Ancak garsonlar da bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, müzisyenlerle aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şef garson Yusuf Başgüden ile diğer garsonlar Mehmet Akar ve Mehmet Dağ, İsmail Değirmenci'ye saldırdı. Üç garsonun elinden kurtulan Değirmenci dışarı kaçtı. Ancak peşinden koşan garsonlar caddede genci yakalayıp öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, 3 garson tutuklandı.

'GEÇİMİNİN DERDİNDEYDİ'

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Leyla Değirmenci, "Delikanlı oğlumdan ne istediler? Yavruma nasıl kıydınız? O geçiminin derdindeydi. Bize yük olmamak için gece iki barda çalışıyordu" diye gözyaşı döktü. Oğlunun babası öldüğü için evin geçimine de katkı sağladığını anlatan anne Değirmenci, Bir kişiye üç kişi nasıl saldırır? Hiç mi vicdan yoktu bunlarda. Adaletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi. Ağabeyi Behzat Değirmenci (37) ise "Kardeşim çok yetenekliydi. Sesi çok güzeldi. Rahmetli babam Ona 'Oğlum insanlara sesini duyur' diye vasiyet etmişti" diye konuştu.