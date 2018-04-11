Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...

İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti

Gaziantep’te bir yandan konservatuvara giden bir yandan da eğitim masrafları için barda çalışan İsmail Değirmenci’yi 3 garson bahşiş yüzünden döverek öldürdü. Anne Leyla Değirmenci’nin ağıtları yürek yaktı

İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti

Gaziantep’te bir yandan konservatuvara giden bir yandan da eğitim masrafları için barda çalışan İsmail Değirmenci’yi 3 garson bahşiş yüzünden döverek öldürdü. Anne Leyla Değirmenci’nin ağıtları yürek yaktı

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:42
İsmail Değirmenci'nin annesi isyan etti
banner404


GAZİANTEP Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci, bir yandan öğrenimini sürdürürken, bir yandan da ailesine yük olmamak için bir barda, arkadaşlarıyla birlikte müzik yapıyordu. Değirmenci, 6 Nisan gecesi sahnede davul çaldığı sırada müşteriler tarafından üzerine bahşiş atıldı. Değirmenci ve arkadaşları da paraları topladı. Ancak garsonlar da bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, müzisyenlerle aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şef garson Yusuf Başgüden ile diğer garsonlar Mehmet Akar ve Mehmet Dağ, İsmail Değirmenci'ye saldırdı. Üç garsonun elinden kurtulan Değirmenci dışarı kaçtı. Ancak peşinden koşan garsonlar caddede genci yakalayıp öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, 3 garson tutuklandı.

'GEÇİMİNİN DERDİNDEYDİ'

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Leyla Değirmenci, "Delikanlı oğlumdan ne istediler? Yavruma nasıl kıydınız? O geçiminin derdindeydi. Bize yük olmamak için gece iki barda çalışıyordu" diye gözyaşı döktü. Oğlunun babası öldüğü için evin geçimine de katkı sağladığını anlatan anne Değirmenci, Bir kişiye üç kişi nasıl saldırır? Hiç mi vicdan yoktu bunlarda. Adaletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi. Ağabeyi Behzat Değirmenci (37) ise "Kardeşim çok yetenekliydi. Sesi çok güzeldi. Rahmetli babam Ona 'Oğlum insanlara sesini duyur' diye vasiyet etmişti" diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 11.04.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
Anne Leyla Değirmenciİsmail Değirmenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşen özel jetin karakutusu açıldı! Esrarı çözülüyor...
Düşen özel jetin karakutusu açıldı! Esrarı çözülüyor...
Komşudan 'Yakuza' cezası! Satırla kestiler
Komşudan 'Yakuza' cezası! Satırla kestiler
Gece yarısı sır ölüm!
Gece yarısı sır ölüm!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim