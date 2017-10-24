İşler yılan hikayesine döndü! İstifa edeceğini televizyondan öğrenmiş

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Edip Uğur'un, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
HABER KULİSLERİ KARIŞTIRDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine Ankara kulisleri karıştı.
İSTİFA EDECEĞİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Uğur'un danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Belediye yetkilileri, Başkan Uğur'un da hakkındaki 'pazartesi günü istifa edeceği' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.
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