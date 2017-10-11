İslam dinine göre oral seks yasak mı, serbest mi?

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Mutlu Aile İçin Pozitif Cinsellik” isimli kitabında muhafazakar camia için mayınlı birçok konuya cesaretle değiniyor.

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Motto Yayınları’ndan çıkan kitabında İslami kesimde yıllardır sorulan aynı sorulara yeni ve cesur cevaplar veriyor.

O malum sorulardan biri de oral seks meselesi. Prof. Dr. Karaman, birçok dini otoritenin aksine oral sekse, dini açıdan vize veriyor. Oral seksin zaman zaman faydalı olabileceğini ifade ediyor.

“YENİ EVLİ BİR KADINIM, EŞİM ORAL SEKSTEN HOŞLANIYOR...”

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Yeni evli bir kadınım. Eşim oral seksten hoşlanıyor. Ben ise bu konuda tereddütlüyüm. Konunun sağlık ve dinî açıdan durumunu merak ediyorum” şeklindeki bir soruya kitabında şu cevabı veriyor.

“Oral seks, ağız yoluyla yapılan cinsel oyunlar, özellikle ön sevişme sırasında ağız ve dil-dudak kullanılarak kadın veya erkeğin uyarılmasıdır. Öncelikle sağlık açısından baktığımızda, eğer hijyenik kurallara riayet ediliyorsa, her iki tarafta da bulaşıcı hastalıklar yok ise, sağlıklı bir çiftten bahsediyorsak, tıbbî anlamda gerek kadının erkeğe, gerek erkeğin kadına uyguladığı oral seksin; dille, dudakla cinsel organların uyarılmasının bir sakıncası yoktur.

DİNİ AÇIDAN...

Dinî açıdan, tabii bu konunun otoritesi olmamakla birlikte, yaptığımız araştırmalar ve aldığımız bilgilerle şunu kısaca söylemek mümkün:

Dinî ve ahlakî açıdan bakıldığında, eşler arasında yasak diye ifade edebileceğimiz iki tane kural var:

Bunlardan bir tanesi adet döneminde cinsel ilişkiye girilmesi, diğeri de makat yoluyla arkadan cinsel ilişkiye girilmesidir. Bunun dışında çiftler, karı-koca birbirlerini elle, dille, dudakla, cinsel organla; isteklerine karşılık verme, haz aldıkları şekilde uyarma konusunda serbesttirler. Hatta bazen geç uyarılma, yeterince uyarılamama, cinsel ilişkiden haz alamama, zamanında orgazma hazır olamama gibi cinsel problemlerle karşılaşan çiftlerde oral seks, elle, dille, dudakla uyarma çözüm de olabilir. Önerilen bir tedavi biçimi olabilir.

Çünkü birçok çiftte, özellikle yeni evlilerde erkekler çok çabuk cinsel ilişkiye hazır hale gelebilir, hatta boşalmayı kontrol edemezken, kadınlar erkeklere kıyasla daha geç uyarılmaktadır.

Sadece birkaç dakika sonra erkeğin boşalmaya hazır olduğu anda gerçekleştirilen duhûl, yani iki organın birbiriyle birleşmesi, ilişkide kadının tatmin olamaması ile sonuçlanmaktadır. Bu ön sevişme sırasında kadının daha fazla uyarılması için bahsettiğimiz oral seksin zaman zaman faydalı olabileceğini ifade etmek lazım.”