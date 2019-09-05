İŞKUR TYP başvuru süreci ne zaman başlayacak?

MİLLİ Eğitim Bakanlığına bağlı okullara TYP kapasamında personel alımları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl TYP kapsamında 60 bin kişilik işçi alımı yapılmıştı. İşte, İŞKUR TYP başvuru süreci hakkında merak edilenler...Okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek güvenlik ve temizlik görevlilerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. İŞKUR'in internet sitesindeki TYP ilanları bölümünde de açık iş ilanı bulunmuyor. Konuya ilişkin detaylar gelirse haberimizde yer vereceğiz.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu anda aktif ve açık halde herhangi bir İŞKUR TYP programı bulunmuyor. Söz konusu program için başvurular başladığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)