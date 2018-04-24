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İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

Elazığ'da 15 günlük bebeği olan bir kadın, sevgilisi ve onun arkadaşlarıyla yardım için eve çağırdığı bir şahsı etkisiz hale getirip, işkence yaptıktan sonra iş yerindeki kasanın şifresini öğrendi. İşkence edilen adam polisin başarılı operasyonuyla kurtarılırken, bebeğiyle mahkemeye çıkartılan kadınla birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

Elazığ'da 15 günlük bebeği olan bir kadın, sevgilisi ve onun arkadaşlarıyla yardım için eve çağırdığı bir şahsı etkisiz hale getirip, işkence yaptıktan sonra iş yerindeki kasanın şifresini öğrendi. İşkence edilen adam polisin başarılı operasyonuyla kurtarılırken, bebeğiyle mahkemeye çıkartılan kadınla birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

24 Nisan 2018 Salı 09:03
İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon
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EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ'da 15 günlük bebeği olan Aysel K, iş yeri bulunan A.N'yi yardım isteme bahanesiyle eve çağırdı. Aysel K'nin sevgilisi S.G ve 3 arkadaşı, A.N'yi gittiği evde, etkisiz hale getirip, bağlayarak iş yerinin anahtarlarını, aracını, parasını ve cep telefonunu gasp etti.

Soygun için Aysel K., sevgilisi ve onun bir arkadaşı iş yerine gitti ancak çelik kasayı açamadı.Bunun üzerine şüpheliler, iş yeri sahibini mahsur tuttukları evde önce feci şekilde darp etti,ardından da bacağından bıçaklayarak kasanın şifresini öğrendi.

POLİS TÜM YOLLARI TUTTU, ARACI DURDURDU

Bu sırada Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, A.N'nin kayıp olduğu bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada iş yeri sahibinin aracı polis tarafından MOBESE kameraları sayesinde tespit edildi, ancak içinde farklı kişiler olduğunu belirledi. Polis, şahsın iş yerini de kontrol ettiğinde biri kadın 3 kişinin eşgal bilgilerini kameralardan belirledi.

Elazığ ile bağlantı yolu bulunan Bingöl, Malatya ve Diyarbakır güzergahlarını ve şahsın iş yerinin bulunduğu bölgeyi tutan polis, kent merkezinde olduğunu tahmin ettiği aracı bulmaya çalıştı. Bir süre sonra şüpheliler şifresini öğrendikleri kasayı açmak için tekrar yola çıktı, bu sırada polisler aracı takibe alıp yakalanması için operasyon başlattı. Kovalamaca şüpheliler, aracı merkez Kızılay Mahallesi'nde içinde kadın şüpheliyi bırakarak kaçtı. Araçtan inme fırsatı bulamayan şüpheli kadın ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADRES BELİRLENDİ, OPERASYON YAPILDI

Şüpheli Aysel K'nin yakalanmasının ardından, şahsın tutulduğu merkeze bağlı Yazıkonak Beldesindeki evin adresi tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin etrafını çevirerek operasyon yaptı. Operasyonda evde bulunan şüpheli Selçuk D. yakalanarak gözaltına alındı. İşkence edilip, bıçaklanan şahıs ise polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Aysel K. ile Selçuk D. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bebeği ile mahkemeye çıkan kadınla birlikte 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aysel K'nin sevgilisi S.G. ile olaya karıştığı belirlenen 2 arkadaşının arandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığİşkenceli Gasp Tuzağı
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