BİR süredir balet Can Tunalı ile aşk yaşayan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sokakta yaşayan köpeklere karşı ne kadar hassas bir bakış açısı olduğunu gözler önüne serdi.Bir sokak köpeğinin fotoğrafını yayımlayan güzel oyuncu, bu paylaşıma yazdıklarıyla takipçilerinin ve hayvanseverlerin gönlünü fethetti.Birce Akalay'ın paylaşımı şöyle:

"İsimsiz küpeli çocuklarım var sürüsüne bereket. Sokak çocuklarım, en güzel günaydınlarım onlar. Koşulsuz sevgililerim. 0177 sana da günaydın. Bir semtin ya da köyün insanlarının karakterine sokak hayvanları ayna tutar. Onlar sizden sebepsiz korkuyor ve kaçıyorsa, siz de oranın insanlarından korkun. Mutlu günler."