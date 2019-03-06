İsim vermeden AK Partili iki ismi yerden yere vurdu

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken, "Hilmi Bey'e vereceğiniz destek mahşer günü beraat belgeniz olur" demişti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise, "Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'Lİ VURAL'DAN SERT ELEŞTİRİ

Tartışma yaratan bu sözlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Oktay Vural, isim vermeden AK Partili vekillere sert sözlerle yüklendi. "Bu ifadelerin inanç dünyamızda yeri var mı? Emanet kime bırakılmıştır?" diyenVural, "Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır" ifadelerini kullandı.

İşte MHP'li Vural'ın o paylaşımları;

- "Oy verin berat belgesini alırsınız", "Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" dediler. Bu ifadelerin inanç dünyamızda yeri var mı? Emanet kime bırakılmıştır? Emanet nedir? Sorumluluğumuz nedir? 11 Ocak 2019'da Twitter'da ifade etmiştim.

- Emanetin sahibi insandır. "Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir."(Ahzab, 72)

- Emanet nedir? Devasa yer,gök ve dağların yüklenemediği bu emanet akıl,idrak ve sorumluluk bilincidir.İnsanın,görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için selim bir akla;akla yön verecek sağlam bir idrake;akıl ve idrakin tespitlerini uygulamada sorumluluk bilincine ihtiyacı vardır.

- İnsan bu emaneti yüklenebilecek, gereğini yerine getirebilecek kapasitede yaratılmıştır. "Emanetleri ehline vermenizi emreden" Allah da emaneti muhakkak ehline vermiştir. O, kuluna gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi yüklememiştir. Yani emaneti başkalarının üzerine yükleyemezsiniz.

- "Bilgi sahibi olmadığınız şeyin peşinden gitmeyin.Gözler ve kulaklarda sorumludur.Şehadet edecektir."(İsra,36) "Onların kalpleri vardır,anlamazlar,gözleri vardır görmezler,kulakları vardır duymazlar.Bunlar hayvanlar gibi hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerdir."(Araf,179)

- İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır.

- Bunlar dikkate alındığında emaneti yüklenen insan iki zor soru ile imtihandadır:Biri zulüm, diğeri cehalettir.Bu imtihandan kurtaracak şefaatçi de yoktur.Mazereti de yoktur.Kendimizden sorumluyuz. "De ki; herkes kendi haline uygun yolda hareket eder." Ne ekerseniz onu biçersiniz!