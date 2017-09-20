IŞİD'lilerin aileleri Musul’da tutuluyor

IRAKLI yetkililer, bin 333 kadın ve çocuğun Musul yakınlarındaki bir kampta tutulduğunu açıkladı. Reuters haber ajansı, IŞİD militanlarının ailelerinin çoğunun Türkiye’den olduğunu, ayrıca Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden de kadın ve çocukların olduğunu aktardı. Bunlar arasında çok az sayıda Fransız ve Alman vatandaşı da var. Kadın ve çocuklara suçlama yöneltilmeyeceği ve vatandaşı oldukları ülkelere iade edilecekleri yönünde bilgiler geliyor
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