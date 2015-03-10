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İşçiler haklarını geri aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir süre önce özelleştirilen termik santralin temizlik işinde çalışan taşeron firma işçileri, maaşlarının düşürülmesi yönündeki kararın işveren tarafından geri alınması üzerine iş bırakma eylemine son verdi. Söz konusu santral babaları da maden işçisi olan Demirler Madencilik tarafından alınmıştı.

İşçiler haklarını geri aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir süre önce özelleştirilen termik santralin temizlik işinde çalışan taşeron firma işçileri, maaşlarının düşürülmesi yönündeki kararın işveren tarafından geri alınması üzerine iş bırakma eylemine son verdi. Söz konusu santral babaları da maden işçisi olan Demirler Madencilik tarafından alınmıştı.

10 Mart 2015 Salı 18:02
İşçiler haklarını geri aldı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir süre önce özelleştirilen termik santralin temizlik işinde çalışan taşeron firma işçileri, maaşlarının düşürülmesi yönündeki kararın işveren tarafından geri alınması üzerine iş bırakma eylemine son verdi. Termik santralin özelleşmesinin ardından çalıştıkları taşeron firmanın maaşlarını yüzde 30 civarında düşürdüğü iddiasıyla dün eyleme başlayan 135 temizlik işçisine, bugün eşleri ve çocukları da santralin önüne gelerek destek verdi. Santral önünde bekleyişini sürdüren işçiler, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün araya girmesi üzerine taşeron firma yetkilileriyle görüşmek üzere aralarından temsilci seçti. Görüşmeler sonrasında işçiler talep ettikleri bin 350 lira ücretin yanı sıra yol ve yemek haklarını geri kazandı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını, bu nedenle de işçilerin eylemlerini sona erdirdiğini dile getirdi. Yaşanan problemin diyalog eksikliğinden kaynaklandığını belirten Akgün, "İşçilerin talepleri bin 350 lira maaşın yanı sıra yol ve yemek haklarının olmasıydı. Şirket müdürümüz de bu talebi kabul etti. İşveren ve işçilerin anlaşabileceği ortak zemin bulundu. Toplumsal bir mutabakat sağladık. Arkadaşlarımız işe başlayacaklar." diye konuştu. Bazı işçi yakınları, taleplerinin karşılanacağını öğrenince ağladı.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 17:05
Anahtar Kelimeler:
işçiler haklarını geri aldı
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