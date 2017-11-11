İşçi minibüsüyle otomobil, kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

ŞANLIURFA'DA, serada çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinde evlerinden alınan ve çoğunluğu kadın ilan tarım işçilerini çalıştıkları Karaali Serasına taşıyan Atilla Ateş'in kullandığı 63 DP 614 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 38 KV 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sera işçilerini taşıyan minibüs yol kenarına devrilirken, otomobil ise yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada adı öğrenilmeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza sonrası çoğunluğu kadın sera işçileri minibüsten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar, ambulans ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere götürüldü.

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sera Baylan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise acil serviste tedavisi devam ederken, 3 işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZAYI HABER ALAN İŞÇİ YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Kazayı haber alan tarım işçilerinin yakınları da hastanelere akın etti. Acil servis önünde tarım işçilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışanlar gözyaşına boğuldu.

YOL ULAŞIMA AÇILDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yil, minibüs ve otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.