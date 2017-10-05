İşçi minibüsü devrildi: 14 yaralı

KAZA , saat 06.30 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası alınamayan İ.T. (62) yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte minibüste bulunan 4’ü çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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