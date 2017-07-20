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İşadamına 10 yıl sonra dava

İŞADAMI Mehmet Çolakoğlu 10 yıl önce otomobiliyle karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Mehmet Çolakoğlu’nun hafif yaralı atlattığı kazada, diğer otomobildeki 2 kişi öldü. Soruşturma sonunda diğer araç sürücüsü kusurlu bulundu ve Mehmet Çolakoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Ölenlerden Savaş Yılmaz’ın babası Seyyar Yılmaz’ın başvurusu sonucu, Yargıtay 12. Ceza Dairesi kazayla ilgili soruşturmayı eksik buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işadamı Mehmet Çolakoğlu’na taksirle ölüne neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

İşadamına 10 yıl sonra dava

İŞADAMI Mehmet Çolakoğlu 10 yıl önce otomobiliyle karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Mehmet Çolakoğlu’nun hafif yaralı atlattığı kazada, diğer otomobildeki 2 kişi öldü. Soruşturma sonunda diğer araç sürücüsü kusurlu bulundu ve Mehmet Çolakoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Ölenlerden Savaş Yılmaz’ın babası Seyyar Yılmaz’ın başvurusu sonucu, Yargıtay 12. Ceza Dairesi kazayla ilgili soruşturmayı eksik buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işadamı Mehmet Çolakoğlu’na taksirle ölüne neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:03
İşadamına 10 yıl sonra dava
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ÇOLAKOĞLU  Metalurji şirketinin sahibi Mehmet Çolakoğlu, 12 Eylül 2007’de Etiler’de spor Mercedes’iyle karşı yönden gelen Renault Clio marka otomobille çarpıştı. Mehmet Çolakoğlu hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Clio marka otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Ancak Otomobili kullanan Yasin Kaya ve ön koltukta oturan Savaş Yılmaz hayatını kaybetmişti. Arka koltukta oturan Gökhan Yahşi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, kusurun tamamının karşı şeride geçtiği iddia edilen Yasin Kaya’da olduğu belirtildi. Soruşturma kapandı. Savaş Yılmaz’ın babası Seyyar Yılmaz itiraz etse de bir sonuç alamadı.Seyyar Yılmaz’ın 10 yıl sonra, bu kez kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a müracaat etti. Yargıtay 12 Ceza Dairesi eksik inceleme olduğu gerekçesiyle dosyanın yeniden incelenmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu kazada Mehmet Çolakoğlu’nun da kusuru olabileceğini belirtti. Başsavcılık Mehmet Çolakoğlu’na taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. İşadamı Mehmet Çolakoğlu duruşmaya katılmadı.

KAZADAN SONRA BEN ÖLÇTÜM, YANLIŞTI

Savaş Yılmaz’ın babası Seyyar Yılmaz duruşmada şunları söyledi:

“Oğlumu defnettikten sonra kazanın olduğu yere gittim. Köprünün kameraları vardı ama bozuk olduğunu söylediler. Hazırlanan raporda Mercedes’in bizim arabaya çarptıktan 22 metre sonra durduğu yazılmıştı. Ben ölçtüm ama 72 metre çıktı. Yani Mercedes çok hızlıydı. İnşallah gerçek ortaya çıkar. Ceza alırsa oğlum rahat yatacak.”
 

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Anahtar Kelimeler:
MetalurjiMehmet çolakoğluSeyyar Yılmaz
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