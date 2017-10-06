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İş vaadiyle vatandaşları dolandırdı, ev hapsi cezası aldı

Adana'da iş vaadiyle iki vatandaşın 35 bin 300 lira parasını dolandırdığı ileri sürülen zanlıya ev hapsi cezası verildi

İş vaadiyle vatandaşları dolandırdı, ev hapsi cezası aldı

Adana'da iş vaadiyle iki vatandaşın 35 bin 300 lira parasını dolandırdığı ileri sürülen zanlıya ev hapsi cezası verildi

06 Ekim 2017 Cuma 12:50
İş vaadiyle vatandaşları dolandırdı, ev hapsi cezası aldı
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İDDİAYA göre, kendisini yazılımı mühendisi olarak tanıtan Alpay Bayram G. (29) iş arayan vatandaşlara, bir akrabasının Devlet Personel Başkanlığı'nda çalıştığını söyledi. Müşteki Hakan K. ve Mert S.'ye burada işe girdireceğini söyleyerek evrak ve kayıt parası istedi. Hakan K.'den 28 bin 800 lira, Mert S.'den ise 6 bin 500 lira alan dolandırıcı işlemleri başlatmak üzere olduğunu belirtti. Bir süre sonra Mert S.'ye Devlet Personel Başkanlığı'nda memur olduğunu söyleyerek sahte imzalı evrak verdi.
Ancak şahıslar bir türlü işe başlayamadı. Bunun üzerine konuyla ilgili araştırma yapan müştekiler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği Alpay Bayram G.'yi Mithatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde, "Parayı bana borç olarak verdiler, kendilerine geri vereceğim" dedi.
Öte yandan, dolandırıcının, dolandırdığı Mert S.'nin annesi ile sevgili olduğu ileri sürülürken, anne bu suçlamaları kabul etmedi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı Alpay Bayram G.'ye, ev hapsi cezası verildi. 

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