İş merkezinde yangın

YANGIN Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 11.00 sıralarında çıktı. İddialara göre çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı ve yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları sırasında caddeyi yoğun duman kapladı. Yangın çıkan binanın en üst katından mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kurtarılan 4 kişi de herhangi bir yaralanma olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın söndürüldü. Binanın çatısında soğutma çalışmaları devam ettiği için Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafik kapalı olduğu öğrenildi.