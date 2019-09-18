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İş insanı böyle kaçırıldı

Gaziosmanpaşa'da müteahhitlik yapan 47 yaşındaki iş insanı Veysi E.'yi kaçırarak fidye isteyen 5 kişi yakalandı. Fidyecilerden biri, iş insanının amcasının oğlu çıktı

GÜNDEM 18.09.2019, 17:29 18.09.2019, 17:33
İş insanı böyle kaçırıldı
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İŞ insanı Veysi E. 5 Eylül saat 21.40’ta alışveriş yaptıktan sonra aracına bindiği esnada yanına gelen 2  kişi tarafından kaçırıldı. İddialara bilgiye göre şüphelilerden biri 'polisiz aranman var' diyerek Veysi E.’ye ‘’aracından indirdi. Veysi E. elleri kelepçeli olarak şüphelilerin aracına bindirildi. Şüpheliler başına çuval geçirdikleri iş insanın üzerinde bulunan 5 bin lira ile 15 bin lira değerindeki cep telefonunu gasp etti. 
Veysi E.’yi Eyüpsultan’a bağlı Işıklar köyüne götürerek orada sabahlayan şüpheliler buradan  Bayrampaşa’ya geçerek Emine Y.’nin evine götürerek, 3 gün boyunca rehin tuttular. Daha sonra Veysi E'nin  yakınlarını arayarak 3 milyon lira fidye isteyen şüpheliler,  talepleri yerine gelmeyince fidyeyi 1 milyon liraya indirdiler.

ELLERİ KOLLARI VE GÖZLERİ BAĞLI ŞEKİLDE KURTARILMIŞ
 
İş insanının yakınları kaçırılan Veysi E.’nin kayıp olduğunu, fidye istendiğini polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri  ilk önce Işıklar köyünde havadan arama çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında ekipler 11 Eylül Çarşamba günü Bayrampaşa’daki adrese operasyon düzenledi. Veysi E. polisin operasyon düzenlediği adreste eli kolu ve gözleri bağlı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler adreste bulunan Emine Y. veTeoman Ö.’yü yakaladı. Polis yaptığı ikinci bir operasyonda planı hazırlayan Halil E., Halef D.Resul E.ve N.Ş’yi yakaladı.

 
PLANI YAPAN AMCASININ OĞLU ÇIKTI
 
Polisin yaptığı soruşturmada iş insanını kaçırma planını yapanın amcasının oğlu olan Halil E. olduğu ortaya çıktı. Amcasının oğlunu kaçırmadan önce Halil E. ve Veysi E.’nin bir kahvehanede oturdukları öğrenildi. Halil E.’nin sorgusunda yıllar önce Veysi E.’nin ona tokat attığını ve paraya ihtiyacıı olduğunu Veysi E'nin maddi durumu çok iyi olduğu için onu kaçırma planı yaptığını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Teoman Ö.’nün İzmir’den gelerek rehin alınan iş insanının kaçmaması için 3 gün boyunca yanında kaldığı öğrenildi. Planı hazırlayan Halil E., Halef D., Resul E. ve N.Ş’nin yardım ettikleri planı beraber yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler örgütlü suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

#Gaziosmanpaşa
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