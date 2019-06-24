İş dünyasından İstanbul seçimiyle ilgili açıklama

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum" dedi.

"YAPISAL VE EKONOMİK REFORMLARA ODAKLANMALIYIZ"

Ekonomi Servisi'nin aktardığına göre, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ise seçim sonuçları açıklanmadan önce, "Vakit kaybetmeden ana gündemimiz olan yapısal ve ekonomik reformlara odaklanmalıyız" açıklamasında bulundu.

"İŞ DÜNYASI OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ'

Yerel ve merkezi idarenin sorumluluklarını gerçekleştirmesinin zamanı olduğuna işaret eden TÜRKONFED, açıklamasında "Yerel yönetimlerimizin, kent ekonomisinden kadın ve çocukların ihtiyaçlarına, eğitimden gençlerin sorunlarına, altyapıdan çevreyi kapsayan seçim öncesi vaatlerini hayata geçirmelerinin takipçisi olacağımız gibi destek ve katkı gerektiren konularda da iş dünyası olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.