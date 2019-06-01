İş adamının infazında yeni gelişme! 5 gözaltı...

İZMİR'DE, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile şarjör de ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 03.00'de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.



Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Baskında, polis yeleğiyle Ahmet Kurtuluş'un evinin bulunduğu siteye girerek cinayeti işlediği iddia edilen Y.T (37) ile aynı evde bulunan H.A'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



SUÇU İTİRAF ETTİ



Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Y.T, olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yer ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynerine ilişkin bilgi verdi.



Konak ilçesindeki bir bölgede toprağa gömülü olarak bulunan tabanca ve dolu şarjör, kriminal incelemeye gönderildi, polis yeleği ise çöp konteynerinde bulunamadı.



Öte yandan, polisin yaptığı çalışmada, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un azmettirici olabileceğine dair bulgular elde edildiği öğrenildi.



Gürcistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kurtuluş'un iadesi için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtildi.



YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU



Olay, 29 Mayıs tarihinde saat 20.00 sıralarında İzmir Narlıdere ilçesinde meydana geldi.

Polis yeleği giyen kişi, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u aradı. Kurtuluş'un izin vermesi üzerine şüpheli içeri alındı. Şüpheli, kapıyı açan Ahmet Kurtulmuş’tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeri giren Kurtulmuş’un peşinden giden şüpheli, birkaç el ateş etti. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içinde yere yığıldı.



Olay sırasında eşi ve kızı alışverişte olan Ahmet Kurtulmuş’un yanında 5 yaşındaki oğlunun olduğu belirtildi. Şüphelinin, kimliğini istediği Kurtulmuş’u takip edip, yatak odasında oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

