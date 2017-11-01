İş adamı Osman Kavala tutuklandı

DÜN gece biten polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iş adamı Osman Kavala çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANAYASAL DÜZENİ VE HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
Kavala dün gece biten polis sorgusunun ardından ardından Adliye'ye sevkedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Kavala'nın gözaltı süresi bugün doluyordu. Kavala ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevkedildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutukladı.
İLETİŞİM YAYINLARININ KURUCUSU
Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen, Murat Belge'yle birlikte İletişim Yayınları'nın kurucusu olan iş adamı Osman Kavala, geçen günlerde Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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