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İş adamı Osman Kavala tutuklandı

Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iş adamı Osman Kavala, Anayasayı ihlal ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İş adamı Osman Kavala tutuklandı

Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iş adamı Osman Kavala, Anayasayı ihlal ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:00
İş adamı Osman Kavala tutuklandı
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DÜN gece biten polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iş adamı  Osman Kavala çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANAYASAL DÜZENİ VE HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Kavala dün gece biten polis sorgusunun ardından ardından Adliye'ye sevkedildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili  Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Kavala'nın gözaltı süresi bugün doluyordu. Kavala ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevkedildi.

Nöbetçi  İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutukladı.

İLETİŞİM YAYINLARININ KURUCUSU

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen,  Murat Belge'yle birlikte İletişim Yayınları'nın kurucusu olan iş adamı  Osman Kavala, geçen günlerde  Gaziantep dönüşü,  Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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Osman KavalaAnayasa
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