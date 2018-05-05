İş adamı FETÖ'den tutuklandı!

MANİSA Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti. Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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