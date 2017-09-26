İranlı gaspçı tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Kınıklı Mahallesi'nde bir büfeye girip sigara almak istediğini söyleyen ve başında şapka bulunan İranlı Mehdi H., büfe sahibi Sedat Uzdil'e elindeki bıçakla saldırarak yaraladı. Mehdi H. çekmecelerdeki parayı almaya çalışırken Sedat Uzdil gaspçıya sopayla karşı koydu. Büfe sahibinin elinden kurtulan gaspçı, kaçarak izini kaybettirdi. Gasp ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının İran uyruklu Mehdi H. olduğunu tespit etti. Polis, gaspçıyı saklandığı apartta yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehdi H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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