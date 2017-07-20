İranlı 'Agir' Mazgirt'de öldürüldü

TUNCELİ'NİN Mazgirt ilçesi Sarıkoç köyü Kepir Ormanları bölgesinde silahlı bayraktar ile yapılan atım ve bölgeye indirilen jandarma özel harekata bağlı iki timle PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 2 erkek terörist öldürüldü.Teröristlerle birlikte 1 M-16 ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, öldürülen teröristlerden birinin İran uyruklu “Agir” kod isimli soy ismi öğrenilemeyen Davut isimli terörist olduğu tespit edildi. Mazgirt gücü sorumlusu olduğu değerlendirilen Davut isimli PKK’lının 5 yıldır bölgede olduğu öğrenildi.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN KATİLLERİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristler öldürülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."