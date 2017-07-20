Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İranlı 'Agir' Mazgirt'de öldürüldü

Tunceli'de silahlı bayraktar ve bölgeye indirilen jandarma özel harekatla yapılan operasyonda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lılardan biri 'Agir' kod isimli İran uyruklu terörist

İranlı 'Agir' Mazgirt'de öldürüldü

Tunceli'de silahlı bayraktar ve bölgeye indirilen jandarma özel harekatla yapılan operasyonda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lılardan biri 'Agir' kod isimli İran uyruklu terörist

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:53
İranlı 'Agir' Mazgirt'de öldürüldü
banner404

TUNCELİ'NİN  Mazgirt ilçesi Sarıkoç köyü Kepir Ormanları bölgesinde silahlı bayraktar ile yapılan atım ve bölgeye indirilen jandarma özel harekata bağlı iki timle PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 2 erkek terörist öldürüldü.Teröristlerle birlikte 1 M-16 ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, öldürülen teröristlerden birinin İran uyruklu “Agir” kod isimli soy ismi öğrenilemeyen Davut isimli terörist olduğu tespit edildi. Mazgirt gücü sorumlusu olduğu değerlendirilen Davut isimli PKK’lının 5 yıldır bölgede olduğu öğrenildi.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN KATİLLERİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristler öldürülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PKKTunceliMazgirt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim