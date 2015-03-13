İran ve Afganistan'dan sonra Türkiye'de

SADECE kadınların kullanabileceği ‘pembe otobüs’ projesi geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş fakat tepki toplamıştı. Şimdi de sadece kadınların girebileceği internet kafeler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı, 2015-2018 için Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında “İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi Eylemi” bulunuyor. Bu kapsamda internet kafeler için hazırlanan en dikkat çeken maddede, “İnternet kafelerin kullanımını teşvik etmek için kadınlara özel, 16 yaş altı çocuklara yönelik, sadece internet gibi farklı işletme modelleri değerlendirilecektir” deniliyor. Böylece kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar için özel internet kafeler açılacak. Eylem planı kapsamından söz konusu maddenin olduğu grup 2015 yılında hayata geçirilecek.

İRAN VE AFGANİSTAN’DA ÖRNEKLERİ VAR

Kadınlara özel internet kafeler ilk olarak İran’da açıldı. 2007 yılında hayata geçirilen sadece kadınların girebildiği internet kafe işletmeleri dünyadan büyük tepki toplamıştı. İran Hükümeti tarafından Tahran’da açılan bu internet kafe için yetkililer, internet kafelerde erkeklerin porno içerikli sitelere girdiklerini ve bundan da kadınların rahatsız olduğunu öne sürmüştü. Kadınlara özel diğer bir internet kafe de 2012 yılında Afganistan’da açıldı. Afganistanlı bir grup kadın aktivist tarafından hayata geçirildi. Afganistan’da kadınların gidebileceği bir internet kafe olmadığını ifade eden grubun sözcüsü Sahar Gul, ülkedeki internet kafelerin nerdeyse hepsinin erkeklerle dolduğunu ve kadınların rahatlıkla internete giremediğini ifade etti. Her iki ülkede de kadınlara özel internet kafe işletmelerinin sayısı artmaya devam ediyor.

İNTERNET KAFELERE OTEL GİBİ YILDIZ VERİLECEK