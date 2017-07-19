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İran'dan o ülkeye misilleme açıklaması

İran, Washington yönetiminin dün İran'la bağlantılı 18 kişi ve kurum hakkında aldığı yaptırım kararına misillemede bulunacağını bildirdi

İran'dan o ülkeye misilleme açıklaması

İran, Washington yönetiminin dün İran'la bağlantılı 18 kişi ve kurum hakkında aldığı yaptırım kararına misillemede bulunacağını bildirdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:14
İran'dan o ülkeye misilleme açıklaması
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İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin aldığı yaptırım kararını "kınadığını" belirterek, karşı eylemde bulunup,  "İran ve bölgedeki diğer Müslüman halklara karşı hareket eden ABD'li tüzel ve gerçek kişiler hakkında yaptırım kararı alacağını" kaydetti.

Bakanlık, bu kişilerin listesini yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.

ABD, dün İran'ın füze programını desteklediğini öne sürdüğü İran bağlantılı 7 kişi ve 11 kuruluşu hakkında yaptırım kararı almıştı.

Ruhani: ABD ikiyüzlü davranıyor

Konuya ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi. Bakanlar Kurulu'nda konuşan Ruhani, Washington yönetimini İran'la yapılan nükleer anlaşma konusunda ikiyüzlü davranmakla suçladı.

Ruhani, " ABD'nin her hangi bir bahane öne sürerek alacağı yaptırım kararlarına mutlaka uygun yanıt verilecek. ABD Kongresinde alınan kararlar için meclisimiz de karşılıklı kararlar alacak" dedi.

ABD'nin İran'a karşı aldığı son yaptırım kararları için "komplo " benzetmesinde bulunan Ruhani, " ABD, bu uygulamalarla İran'ı imzaladığı nükleer anlaşma konusunda caydırmak istiyor, anacak İran her zaman sorumluluklarını yerine getirecek ve ABD bu komplosunda başarılı olamayacak" diye konuştu.

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İranABDMisillemeWashingtonYaptırım
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