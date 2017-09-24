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Irak’ın kuzeyi için alarm!

Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani, tüm dünyanın uyarısına rağmen referandumunu gerçekleştiriyor. 'Sınır ötesi tezkeresini' Meclis'ten geçiren Türkiye ise sınırda teyakkuzda. Tatbikat için sınırda bulunan tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı. İran, Kuzey Irak sınırındaki terörist yuvalarını vurmaya başladı. Öte yandan Barzani'nin bugün açıklama yapacağı bildirildi. Bölge için son dakika haberleri ardı ardına geliyor. İşte Irak'ın kuzeyi için tarihin en sıcak 24 saati...

Irak’ın kuzeyi için alarm!

Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani, tüm dünyanın uyarısına rağmen referandumunu gerçekleştiriyor. 'Sınır ötesi tezkeresini' Meclis'ten geçiren Türkiye ise sınırda teyakkuzda. Tatbikat için sınırda bulunan tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı. İran, Kuzey Irak sınırındaki terörist yuvalarını vurmaya başladı. Öte yandan Barzani'nin bugün açıklama yapacağı bildirildi. Bölge için son dakika haberleri ardı ardına geliyor. İşte Irak'ın kuzeyi için tarihin en sıcak 24 saati...

24 Eylül 2017 Pazar 15:42
Irak’ın kuzeyi için alarm!
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IRAK'IN Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı. İlk oyun yurt dışında kullanılmaya başlandığı referandumda, Kuzey Irak’taki oy verme işlemleri ise yarın sabah başlayacak.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

TEZKERE MECLİS’TEN GEÇTİ

TSK’nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı.

BAŞBAKAN: HER SEÇENEK MASADA

Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani’yi son bir kez daha uyardı.

FOTO:Reuters - Barzani, 'Kürdistan'ı kurmakta kararlı...

FOTO:Reuters – Barzani, ‘Kürdistan’ı kurmakta kararlı…

BAĞDAT’LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu. Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

TSK TEYAKKUZDA

TSK da Habur’da sürdürdüğü tatbikatın seyiyesini yükseltti. Tank, top ve zırhlı araçlar ile personel sayısına takviye yapıldı. Tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

7’NCİ GÜNDE HAREKETLİLİK ARTTI

Habur Sınır Kapısı’na yakınlarındaki TIR Parkı sahası karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat bugün 7’nci gününe girdi. Tatbikat kapsamında yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatında bulundu. Mermilerin kullanılmadığı tatbikatta engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar yaptı. Yaklaşık 100 metre uzaklıkta kat eden tanklar sırası ile aynı taarruzu hareketini gerçekleştirdi. İlk pozisyonuna dönen tankların kendi etraflarında dönerek çıkardıkları toz ile kamufle olma eğitimi aldıkları görüldü.Türk Silahlı Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamaya göre, seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların 4-5’erli gruplar halinde arazideki harekat tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların manevra hareketlerinin son günlerde artığı gözlendi.

İRAN BOMBALIYOR

Açıklama Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapıldı. Bilgiye göre İran topçu birlikleri özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı “Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde” köylerini aralıksız bombalıyor. Bilgide can kaybı olup olmadığı paylaşılmadı. İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu.

BARZANİ AÇIKLAMA YAPACAK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin bugün kameralar karşısına geçeceği açıklandı. IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak açıklamanın referandum hakkında olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniAÇIKLAMAKuzey IrakReferandum
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