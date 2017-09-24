Irak’ın kuzeyi için alarm! Barzani için saatler kaldı…

IRAK'IN Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı. İlk oyun yurt dışında kullanılmaya başlandığı referandumda, Kuzey Irak’taki oy verme işlemleri ise yarın sabah başlayacak.
FOTO:DHA
TEZKERE MECLİS’TEN GEÇTİ
TSK’nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı.
BAŞBAKAN: HER SEÇENEK MASADA
Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani’yi son bir kez daha uyardı.
FOTO:Reuters – Barzani, ‘Kürdistan’ı kurmakta kararlı…
BAĞDAT’LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu. Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.
FOTO:DHA
TSK TEYAKKUZDA
TSK da Habur’da sürdürdüğü tatbikatın seyiyesini yükseltti. Tank, top ve zırhlı araçlar ile personel sayısına takviye yapıldı. Tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı.
NEFESLER TUTULDU
Bölge için nefesler tutuldu. Son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Irak’ın kuzeyinde ilk oy verme işlemi yarın sabah başlayacak. Dünya ve Türkiye nefesini tuttu.
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