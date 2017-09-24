Irak’ın kuzeyi için alarm! Barzani için saatler kaldı…

IRAK'IN Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı. İlk oyun yurt dışında kullanılmaya başlandığı referandumda, Kuzey Irak’taki oy verme işlemleri ise yarın sabah başlayacak.

FOTO:DHA

TEZKERE MECLİS’TEN GEÇTİ

TSK’nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı.

BAŞBAKAN: HER SEÇENEK MASADA

Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani’yi son bir kez daha uyardı.

FOTO:Reuters – Barzani, ‘Kürdistan’ı kurmakta kararlı…

BAĞDAT’LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu. Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

FOTO:DHA

TSK TEYAKKUZDA

TSK da Habur’da sürdürdüğü tatbikatın seyiyesini yükseltti. Tank, top ve zırhlı araçlar ile personel sayısına takviye yapıldı. Tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı.

NEFESLER TUTULDU

Bölge için nefesler tutuldu. Son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Irak’ın kuzeyinde ilk oy verme işlemi yarın sabah başlayacak. Dünya ve Türkiye nefesini tuttu.