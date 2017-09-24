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Irak’ın kuzeyi için alarm! Barzani için saatler kaldı…

Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani, tüm dünyanın uyarısına rağmen referandumunu gerçekleştiriyor. 'Sınır ötesi tezkeresini' Meclis'ten geçiren Türkiye ise sınırda teyakkuzda. Bölge için son dakika haberleri ardı ardına geliyor. İşte Irak'ın kuzeyi için tarihin en sıcak 24 saati

Irak’ın kuzeyi için alarm! Barzani için saatler kaldı…

Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani, tüm dünyanın uyarısına rağmen referandumunu gerçekleştiriyor. 'Sınır ötesi tezkeresini' Meclis'ten geçiren Türkiye ise sınırda teyakkuzda. Bölge için son dakika haberleri ardı ardına geliyor. İşte Irak'ın kuzeyi için tarihin en sıcak 24 saati

24 Eylül 2017 Pazar 10:43
Irak’ın kuzeyi için alarm! Barzani için saatler kaldı…
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IRAK'IN Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı. İlk oyun yurt dışında kullanılmaya başlandığı referandumda, Kuzey Irak’taki oy verme işlemleri ise yarın sabah başlayacak.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

TEZKERE MECLİS’TEN GEÇTİ

TSK’nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı.

BAŞBAKAN: HER SEÇENEK MASADA

Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani’yi son bir kez daha uyardı.

FOTO:Reuters - Barzani, 'Kürdistan'ı kurmakta kararlı...

FOTO:Reuters – Barzani, ‘Kürdistan’ı kurmakta kararlı…

BAĞDAT’LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu. Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

TSK TEYAKKUZDA

TSK da Habur’da sürdürdüğü tatbikatın seyiyesini yükseltti. Tank, top ve zırhlı araçlar ile personel sayısına takviye yapıldı. Tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı.

NEFESLER TUTULDU

Bölge için nefesler tutuldu. Son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Irak’ın kuzeyinde ilk oy verme işlemi yarın sabah başlayacak. Dünya ve Türkiye nefesini tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniReferandum
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