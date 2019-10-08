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Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Suriye ve Irak Tezkereleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

GÜNDEM 08.10.2019, 20:30
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
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IRAK ve Suriye’ye asker gönderilmesi hakkında yetki veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin süresi bir yıl daha uzatıldı.  Kabul edilen tezkere ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi öngörülüyor. 1 yıl daha uzatılan Tezkere; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.

#Irak-Suriye tezkeresi
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