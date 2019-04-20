Irak sınırından acı haber gelmişti! Kimlikleri belli oldu

TÜRKİYE- Irak sınırında devam eden terör operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı. Şehit düşen askerlerimizin kimliği belli oldu.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

"4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 6 ASKERİMİZ YARALI"

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilirken, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

AKAR, MESAJ YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan P. Söz. Er Erhan Çiyapul, P.Söz. Er Murat Şahin, P. Söz. Er Şevket Çetin ve P. Söz. Er Yener Kırıkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız. 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DAYISI DA PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı.