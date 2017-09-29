Irak sınırında çatışma!

IRAK'IN kuzeyindeki Sarebatin bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarebatin bölgesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu ifade edilen açıklamada, aynı bölgede bir güvenlik korucusunun kazara kendisini yaraladığı kaydedildi.