Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.