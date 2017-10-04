Irak güçlerinden Huveyce’ye operasyon

IRAK güçleri, Kerkük’e bağlı Huveyce ’nin merkezini DEAŞ ’tan kurtarma operasyon u başlattı. Irak güçleri, Huveyce’nin 30 kilometre güneyindeki terör örgütü DEAŞ militanlarının eğitim kampı ve lojistik alanı olarak kullandıkları Rashad Havaüssü’nü ele geçirmesinden 2 gün sonra Huveyce’nin merkezini ele geçirme operasyonu başlattı. Dün Irak ordusuna mensup Zerke Kanas bölüğü, Huveyce harekatında Salahaddin şehri yakınlarındaki Meydan köyünü ve Hamrin dağlarında Huveyce’nin kuzeybatısındaki 45 köyü ele geçirmişti. Irak güçleri, Huveyce’yi DEAŞ’tan kurtarma operasyonlarına 21 Eylül’de başlamıştı.

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