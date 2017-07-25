İpler geriliyor! ABD tanklarını Rusya sınırına...

BBC'ye konuşan Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Volker, söz konusu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Moskova'nın ilerleyişini değiştirebileceğini savundu. Volker'a göre, Ukraynalılara kendilerini savunmak için savunma silahları verilebilir ve bunlar arasında tanklar da var.



Rusya sınırına silah gönderme kararının Moskova yönetimini provoke edebileceğini belirten özel temsilci Volker, aynı hamlenin Ukraynalıları cesaretlendirebileceğini de aktardı.



Kurt Volker, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamak için Rusya'ya yeni bir stratejik diyalog çağrısı da yaptı.



ABD özel temsilcisi, bu ay ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Pazar günü çatışma bölgesi Avdeyevka'ya giden Volker, sıcak savaş yaşandığını söyledi: "Ana amacımız, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği geri kazanmak. Ben buraya, olayların detaylarını kendi gözlerimle görmek için geldim. Bunun çok korkunç bir trajedi olduğunu söyleyebilirim, çünkü Ukrayna’nın gelişen bir ülke olduğunu biliyoruz."



Ukrayna, Rus yanlısı milislerin saldırısı altındaki Avdeyevka'yı Şubat ayında tahliye etmek zorunda kalmıştı.



Baltıkta Rus-Çin ortak tatbikatı başladı



Rusya ve Nato arasında son zamanlarda artan gerginliğin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen askeri tatbikata geçen hafta Akdeniz'den Baltık denizine ulaşan Çin donanmasının en gelişmiş 052D tipi destroyeri de bulunuyor. Askeri gözlemciler 052D tipi destroylerin bu yıl hizmete sokulduğunu, nispeten daha büyük ve hızlı olduğunu, güçlü silahlarla donatıldıklarını, hava ve deniz hedeflerini füze ve torpidolarla vurma kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor.



Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad'daki Baltijsk donanma üssünden yönetilen Joint Sea 2017 ortak askeri tatbikatına Çin donanmasının üç savaş gemisinin yanısıra Rusya donanmasına ait altı rus korveti, savaş uçakları, helikopterler ile kara ve deniz piyadeleri katılıyor.



Tatbikatta savaş gemilerinden top atışları, hava savunma denemeleri,gemilerin kontrolleri,deniz kurtarma ve lojistik uygulamaları gerçekleştirilecek.



Askeri uzmanlar tatbikatın kapsamlı olduğunu, ilerde uluslararası operasyonlarda birlikte hareket edebilme yeteneğinin denenmesini amaçladığını belirtiyor.



Uzmanlar Rusya ve Çin'in doksanlı yıllardan beri dereceli olarak güçlenen bağlarının 2012 yılından bu yana yoğunlaştığını, tatbikatın ABDye en başta ticaret olmak üzere değişik alanlarda meydan okumak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunuyor.



Askeri ve politik uzmanlara göre tatbikat, bütün bunların yanısıra dünyaya, Rusya ve Çin'in ortak askeri işbirliği kapasitesi inşa ettiği, birbirlerini desteklemeye hazır olduklarını,iki ülkenin de hesaba katılması gerektiği politik sinyalini veriyor.