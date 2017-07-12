İpek Yaylacıoğlu ikinci kez anne oldu

'ARKA Sokaklar' ve 'İşler Güçler' dizileriyle ünlenen İpek Usta, bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. İkinci kez annelik heyecanı yaşan güzel oyuncu, kızına 'Ece' ismini verdi. Bebeklerin ilk fotoğrafını instagram'da paylaşan Yaylacıoğlu, "Minik prensesim Ece, sağlıkla geldi çok şükür" mesajını yazdı.Hakan Usta ve İpek Yaylacıoğlu Usta'nın, Kaan adında bir de oğlu var.