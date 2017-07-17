İntihar için geldiği taksi köprüde durmayınca taksiden böyle atladı

İNTİHAR için geldiği taksi köprüde durmayınca, seyir halindeki taksiden atladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan intihar girişimi, yoldaki bir Özel Halk Otobüsü'nün güvenlik kameralarına yansıdı.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ADAM, TAKSİCİ KÖPRÜDE DURMAYINCA SEYİR HALİNDEKİ TAKSİDEN ATLADI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne taksi ile gelerek intihar etmek isteyen adam, taksici köprüde durmayınca seyir halindeki taksiden atladı. O anlar saniye saniye bir toplu taşıma otobüsünün kamerasına yansırken vatandaşlar adamı ikna etti.

KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Olay 13 Temmuz günü saat 16: 00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Avrupa'dan Asya'ya seyir halinde olan bir ticari taksiden atlayan vatandaş, köprüden aşağı atlayarak intihar etmek istedi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ VATANDAŞIN İNTİHAR ETMESİNE ENGEL OLDU

Ticari taksiden atlayan vatandaş, korkuluklara doğru koşmaya başlayınca taksi şoförü ve diğer araç sürücüleri araçlarından inerek peşinden koştu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından intihar etmek isteyen vatandaşı yakalayan diğer araç sürücüleri, vatandaşın intihar etmesine engel oldu.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan intihar girişimi, seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü'nün güvenlik kameralarına yansıdı.