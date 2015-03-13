İntihar etti dediler ama meğer...

Çoban’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden eşi Yavuz Çoban ile kendisine yardım ettikleri ileri sürülen amcasını oğlu 22 yaşındaki Ö.Ç. ile arkadaşı 31 yaşındaki H.Ö., Jandarmadaki işlemleriin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen 10 Eylül’de, iki çocuk babası Yavuz Çoban, amcasının oğlu Ö.Ç. ile jandarmayı arayıp, eşi Zehra Çoban’ı, Okçular Mahallesi’ndeki evlerine 500 metre mesafedeki Dipsiz Mevkisi’ndeki tarlalarının yanındaki sulama kanalındaki çalılıklar arasında kanlar içinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunduklarını bildirdi. Göğsünde av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen genç kadının cesedi olay yerinde savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yavuz Çoban ve akrabası Ö.Ç., jandarmadaki ifadelerinde, genç kadının intihar ettiğini söyledi. Jandarma, Yavuz Çoban ve Ö.Ç.’nin tedirgin davranışlarından ve kriminal raporlar olayda kullanılan tüfeği Zehra Çoban’ın kullanmadığının belirlenmesi üzerine soruşturmayı daha derinleştirdi. Geçen 9 Mart’ta, jandarma Yavuz Çoban, Ö.Ç. ve arkadaşı H.Ö.’yü gözaltına alındı. Olayın ardından jandarmaya verdiği ifadesinde, "Akşam evde tartıştık. İnsan bir tartışma için hiç canına kıyar mı? Şimdi çocuklarıma ben ne diyeceğim?" diyen Yavuz Çoban, gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf etti. Çoban, ifadesinde eşini başkasıyla yasak aşk yaşadığından şüphelenip öldürdüğünü ardından amcasının oğlu Ö.Ç. ve arkadaşı H.Ö. ile intihar görünümü verdiklerini anlattığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



