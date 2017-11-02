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İntihar eden Youtube fenomeninin babasını tüm Türkiye tanıyor

İntihar eden Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın, G.O.R.A. filmindeki "Bir cisim yaklaşıyor" repliğiyle zihinlere kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı

İntihar eden Youtube fenomeninin babasını tüm Türkiye tanıyor

İntihar eden Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın, G.O.R.A. filmindeki "Bir cisim yaklaşıyor" repliğiyle zihinlere kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 12:46
İntihar eden Youtube fenomeninin babasını tüm Türkiye tanıyor
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YOUTUBE'DA yayınladığı videolarla tanınan, Cem Korkmaz (30),  Üsküdar'daki evinde kendini asarak intihar etti. Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz'ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ARKADAŞI BULDU

Şahan Gökbakar'ın başrolde olduğu  Recep İvedik 4 filminde de rol alan, oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz'ı gün boyunca telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'taki evine geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde buldu.

Cem Korkmaz, komedyen  Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde, sık sık, "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" diyen Tihulu karakterini canlandırmasıyla tanınan, usta oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğluydu.

ADLİ TIP'TA

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu  Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi. Cem Korkmaz'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, "Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz" dedi.

"ÇOK ÇİRKİN ŞEYLER DUYDUK"

Sosyal medya üzerinden yakışıksız yorumlar gördüğünü belirten  Osman Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birazcık tanınmış her insan hakkında dönen dedikodular gibi Cem'le ilgili dedikodular da dönüyor. Arkadaşları da, ben de bundan çok rahatsızız. Çok çirkin şeyler dönüyor bunla alakalı. Bu adam, 10 tane kedisiyle burada yaşayan, mahallelinin de tanıdığı biri. Evine gireni çıkanı da gizlemeyen biri. Çok çirkin şeyler duyduk. Videolarda ailesinin perişan halini göreceksiniz. Annesinin kendisini asmış olduğu gibi bir şey kesinlikle yok. Kız arkadaşının sebep olduğuyla ilgili bir şey de kesinlikle yok. Zaten ilerleyen zamanlarda bunun böyle olmadığını göreceğiz."

KEDİLERE DÜŞKÜNDÜ

Komşularınca, kedilere düşkünlüğüyle tanınan Cem Korkmaz'ın evde ve sokakta beslediği kediler bir an olsun dairesinin penceresi önünden ayrılmaması dikkat çekti. Sokak kedileri yesin diye penceresinin önüde su ve mama bırakan Korkmaz'ın, kediler girip çıksın diye bir penceresini sürekli açık tuttuğu öğrenildi.

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ÜsküdarOsman ErenAdli Tıp KurumuYoutubeMagazin
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