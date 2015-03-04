İntihar eden askerin son mesajı

ADANA'DA jandarma er olarak vatani görevini yapan 21 yaşındaki Abdullah Samet Çaku, kalorifer dairesinde kendini asarak intihar etti. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki ailesi ise oğullarının cenazesini bekliyor. Samet Çaku’nun Fatih Mahallesi Savaş Sokak’taki ailesinin evine bir Türk bayrağı asıldı.Çaku’nun sosyal medya hesabından yazdığı son mesaj ise dikkat çekti. Çaku, intiharından önce paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Nereden bilebilirdim ki yolun sonunun karanlıklara çıktığını. Nereden bilebilirdim ki gırtlağıma kadar çamura saplanacağımı. Nereden bilebilirdim ki o yoldan bir daha geri dönüş olmadığını. Söyleyin bana lütfen, kim hayatının en verimli ve güzel yıllarında ölmek ister ki? Hem de kendimi öldürmek suçundan. Suçluyum çünkü aç gözlüyüm. Kendimi suçlu buldum. Evet, aç gözlülük sonucu hayatı kendime yettirememekten. Kendimi suçlu buldum. Evet, kendimi öldürmeye teşebbüsten kendimi suçlu buldum. Kararım kesin. Suçum idam. Affedin beni. Bu dünyanın yükü ağır geldi.”Abdullah Samet Çaku’nun cenazesi yarın Fatsa Orta Büyük Cami’de öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.