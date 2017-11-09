Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.967
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0810
EURO
4.5015
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

İnterpol FETÖ'nün kritik ismini yakaladı: Türkiye'ye geliyor...

Arnavutluk'ta, sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken eşi ve iki çocuğu ile yakalanan, daha sonra serbest bırakılan Türk vatandaşı Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınmasına karar verildi

İnterpol FETÖ'nün kritik ismini yakaladı: Türkiye'ye geliyor...

Arnavutluk'ta, sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken eşi ve iki çocuğu ile yakalanan, daha sonra serbest bırakılan Türk vatandaşı Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınmasına karar verildi

09 Kasım 2017 Perşembe 21:05
İnterpol FETÖ'nün kritik ismini yakaladı: Türkiye'ye geliyor...
banner404

AA muhabirinin Dıraç Temyiz Mahkemesinden aldığı bilgiye göre, Dıraç Savcılığının talebi üzerine bugün yapılan duruşmada, 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan ve 13 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmek üzere yeniden gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "13 Ekim'de Dıraç Mahkemesince alınan kararın değiştirilmesine, buna göre Türk vatandaşı Muhammet Yasir Aydoğmuş'un Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla gözaltına alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

FUAT AVNİ'YE İSTİHBARAT

Öte yandan Dıraç Polisinden yapılan açıklamada da mahkeme kararının kendilerine ulaşmasının ardından gerekli prosedürü uygulayacakları belirtildi.FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilen Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğu ile 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Kendisi gözaltına alınan Aydoğmuş'un, çocuklarının yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancı Kabul Merkezine sevk edilmişti.

İNTERPOL'DEN AÇIKLAMA

İnterpol'ün Tiran Ofisi iş birliğinde yürütülen soruşturmada, söz konusu şüpheli hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığı tespit edilmiş, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı kaydedilmişti. Ancak 13 Ekim'de Dıraç Mahkemesi savcılığın gözaltı kararını bozarak, Aydoğmuş'un tutuksuz yargılanması kararını vermişti. 39 yaşındaki Aydoğmuş, 13 Ekim'de Dıraç Sınır ve Göç Bölge Müdürlüğünden, Arnavutluk'a siyasi sığınma ve koruma talebinde bulunmuştu.

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dıraç Liman Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı verildi
HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı verildi
Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama
Erdoğan'dan yeni sınav sistemiyle ilgili flaş açıklama
Gazilere saldıranlara çok sert çıktı: Şehir magandaları, teröristler!
Gazilere saldıranlara çok sert çıktı: Şehir magandaları, teröristler!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim