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‘İnternetteki kayıtları yayınlamak suç değil’

Fethullah Gülen’in örgüte talimatlar verdiğini gösteren kayıtların yayınlanması nedeniyle ceza alan internet sitesi için Anayasa Mahkemesi “Kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır” kararı verdi

‘İnternetteki kayıtları yayınlamak suç değil’

Fethullah Gülen’in örgüte talimatlar verdiğini gösteren kayıtların yayınlanması nedeniyle ceza alan internet sitesi için Anayasa Mahkemesi “Kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır” kararı verdi

29 Eylül 2017 Cuma 09:05
‘İnternetteki kayıtları yayınlamak suç değil’
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ANAYASA Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinin dökümünü yayınlayan internet sitesinin sorumlu müdürünün, “haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasını, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 13 Ocak 2014’te Youtube’da Gülen’in bir görüşmesine ilişkin ses kayıtları yayınlandı. Başvurucunun sorumlu müdürlüğünü yaptığı “Memurlar.Net” internet sitesi de Gülen ile açık kimliği verilmeyen kişi arasında geçen ve bu kişinin Gülen’e Türkiye’deki birçok bürokrat, siyasetçi ve iş adamı hakkında bilgiler verdiği ve ondan talimat aldığına ilişkin ses kayıtlarını, “Gülen’in en büyük abiyle görüşmesi internete düştü” başlığıyla yayımladı. Gülen “hakaret” ve “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” suçlarından savcılığa şikayette bulundu. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Kasım 2014’te “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

İfade özgürlüğü vurgusu

Başvurucu, karara yönelik itirazının da reddedilmesi üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, başvurucunun anayasanın 26 ve 28. maddelerinde güvenceye alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmeden AYM, manevi tazminat talebini ise reddetti. Kararda şöyle denildi:

“Söz konusu haberleşme içerikleri gerek olayların geçtiği dönemde gerekse de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası süreçte inkar edilemez bir tanınmışlık derecesine sahip şikayetçinin fikir ve tutumlarının, müştekinin başında olduğu grubun siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki faaliyetlerinin keşfedilmesi ve bunlara ilişkin kanaat oluşturulması işlevini görmüştür. Dolayısıyla konuşmanın yayınlanmasının kamuoyu gündeminin ilk sıralarında yer alan kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır.”

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiFethullah GülenAym
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