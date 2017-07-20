Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İnternet fenomeni pamuk helvacı

Ege sahillerinde mani söyleyerek satış yapan pamuk helvacının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnternet fenomeni pamuk helvacı, manileri ile plajda güneşlenenleri adeta gülmekten kırıp geçiriyor

İnternet fenomeni pamuk helvacı

Ege sahillerinde mani söyleyerek satış yapan pamuk helvacının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnternet fenomeni pamuk helvacı, manileri ile plajda güneşlenenleri adeta gülmekten kırıp geçiriyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
İnternet fenomeni pamuk helvacı
banner404

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde uzun yıllardır pamuk helva ve elma şekeri satıcılığı yapan Durali Okşaş, satış amaçlı söylediği esprili manilerle sahillerde büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Okşaş’ın satış sırasında mani söylerken çekilen videoları ise internetten on binlerce izleyici bulabiliyor.
Zeytinli Mahallesi Altınkum Plajı’nda satış yapan ve kumsalın aranan isimleri arasında bulunan Durali Okşaş, “14 yaşından bu yana bu sahillerde kağıt helva, pamuk şeker, elmalı şeker satmaktayım. İşimi severek yapıyorum. Halkta beni çok seviyor. Burada vatandaşlar ile abi, kardeş bacı gibiyiz. Manileri kendim, millet ile beraber diyalog kura kura, konuşa konuşa yapıyoruz. Hazır cevaplıyım. İnsanın ağzından çıkarken ben onun cevabını veririm. O şekilde burada şaka, gırgır bol” dedi.
Sahilde bu ilginç satışı gülerek ve büyük bir keyif ile izleyen vatandaşlar, “Şekerci süper bir insan. Çok akıllı. Manileri harika Şeker alacağımız yoktu şeker de aldık” dediler.
Durali Okşaş uzun yıllardan bu yana maniler ile satış yaptığını, bu yöntem ile kazandıkları ile 3 çocuğunu üniversitede okuttuğunu ve ayrıca bir çocuğunu da evlendirdiğini ifade etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İnternet FenomeniPamuk Helvacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim