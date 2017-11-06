İnternet alışverişi kurbanı öğretmen yaşadıklarını anlattı

İNTERNET üzerindeki reklamlara inanarak, ucuz cep telefonu parası havale edip, gelen kutuda salatalıkla karşılaşanlar, takım elbise sipariş edip, adresine gelen kutudan fanila ve don çıkan vatandaşları herkes gazete ve televizyon haberlerinden biliyor ancak internetten alışveriş kurbanları hiç azalmıyor. Son internetten alışveriş kurbanlarından biri de, Yeni Alanya'ya ulaşarak yaşadıklarını anlatan öğretmen Evrim Gündüz oldu.

4 TANE BOT BEĞENDİ

Gündüz, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde reklamlarını ve sayfasını gördüğü 'Ayakkabı Sepeti'nin kış kampanyasında yer alan fotoğraflardan 4 tane bot beğendiğini, bu botlar karşılığında 217 TL ödediğini söyledi. Siparişi 30 Ekim 2017 tarihinde veren Gündüz, 2 Kasım 2017 tarihinde kendisine ulaşan paketleri açtığında kışlık şık botlar yerine

terliklerle karşılaştığını belirterek "Hemen gerek Facebook üzerindeki Messenger uygulamasından, gerekse reklamlarında verdikleri WhatsApp hattından yazdım. 'Bana terlik mi yolladınız? Yolladığınız komik terlikleri görünce şok oldum. Bana hemen botları yollayın' şeklinde mesajlar yolladım ve karşı taraf bu mesajları görmesine rağmen hiç yanıt yazmadı. Daha sonra günlerce hakkımı arayacağımı, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), savcılık ve benzeri yerlere şikayet edeceğimi kendilerine yazdım ancak hiç yanıt yazmadılar. Daha sonra da beni sayfalarından engellediler" dedi.



'İNSANLARIMIZ KANMASIN'

Kendisine yollanan terlik kutusundan bir İrsaliyeli Fatura çıktığını, faturada 'Onur Taşgın, Ayakkabı Satışı, Kazımdirik Mahallesi, Bornova-İzmir' isim ve adresinin yer aldığını söyleyen Evrim Gündüz, "Ben Ayakkabı Sepeti adı altındaki kampanya ile beni dolandıran bu kişilere karşı sonuna kadar mücadele yürüteceğim. İnsanlarımız bu kişilere kanmasınlar" dedi.