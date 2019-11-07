İnsanlıktan utandıran olay için bakanlık soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto etmesinin üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.
AKSARAY'DA vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocukları okulda istemediği için yuhalayarak eylem yaptı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia edildi.
"BU NASIL BİR KANDIRMACA?"
Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:
MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI
İnfial yaratan yuhalanma görüntüleriyle ilgili harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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