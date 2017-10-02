İnsanlık Köyü'nde madde bağımlıları tedavi edilecek

BURSA'NIN Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi’nde köy hayatı tarzında dizayn edilen bungalov evlerden oluşan ‘İnsanlık Köyü’ projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin tarım ve el sanatları ile tedavi olmasını sağlayacak olan proje kapsamında 3 büyük köy kurulacağı bildirildi.

İlk olarak Nalınlar Mahallesi’nde yapımına başlanan ve bir ay içinde tamamlanması beklenen projenin çalışmalarını inceleyen Bursa Valisi İzzettin Küçük, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘İnsanlık Köyü’ne gelen hastaların 3 aylık bir tedavi göreceğini söyledi.

“40 kişilik kapasitesi var”

Bağımlıların bu süre zarfında tıbbi gözetim altında olacağını ve meslek edinmeleri için atölyeler de açılacağını ifade eden Vali Küçük, “Burada 3 ay bu şekilde yaşayacaklar. Yaptığımız araştırmalar 5-10 günde bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olmadığını, bunun en az 3 aylık süre gerektirdiği yönündeydi. Bunu kurmamızın sebebi bu. AMATEM ile birlikte çalışıyoruz. Onların yönlendirdiği 4 kişiyi aldık. 40 kişilik kapasitesi var. 1 ay içinde tamamlanacak. Burası 10-15 dönümlük arazi olacak. Sokaktaki yaralı köpek ve kediler bakıma alınacak. Bağımlılar da onlara bakacak. Burasının hepsi erkekler için. Kadınlar için de bir köy inşa edeceğiz” dedi.

“Gelen gençler yaşlılara bakacaklar”

Projenin kurucularından olan Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatice Dilruba ise, “Çok acil olanları, sokakta olan 6 kişiyi şimdiden buraya getirdik. Bu köyü birlikte şekillendirdik. Henüz bitirmeden bağımlıları almaya başlayacağız. Diğer eksiklikleri birlikte tamamlayacağız. Ekim’in 10’u itibariyle bitirmiş oluruz, planlarımız o şekilde. Gençler tedavilerinin ardından gider. Ama gidecek yeri olmayan yaşlıları geri gönderemeyiz. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gelen gençler yaşlılara bakacak. Çok erken yaşta vücutları bitiyor. 45-50 yaşında, 70-80 yaşında gibi oluyorlar. Bizim alacağımız kişilerden en çok aradığımız şey bu illetten kurtulmak isteyenler. Önce kendi istemeli. Aile ‘kurtarın’ diyor ama çocuk mutlu olduğunu söylüyor. Siz buna bir şey yapamazsınız. Kişi ‘bana yardım edin’ derse gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalışırız. Gerekirse köyü büyültürüz. Biz bu yola çıktık. Allah bize ne kadar imkan ve ömür verirse bu yolda elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.