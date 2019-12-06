"İnsanlık bitmiş" dedirten görüntü! Otizmli çocuğu böyle dövdü

8 yaşındaki B.Ö. isimli otizmli çocuğa ailesi tarafından U.D. adlı yaşam koçu tutuldu. U.D, B.Ö'yü spor salonuna götürdü. Salonda B.Ö'ye şiddet uyguladı. Skandal görüntüler spor salonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşam koçu, salonun soyunma odasında öncelikle çocuğun başına vurdu ardından öne doğru eğdi. Daha sonra U.D, B.Ö'ye kıyafetlerini giymesini söyledi. B.Ö. yapamayınca U.D. onun karnına dirseğiyle 3 defa vurdu. Daha sonra elindeki havluyu sıktı, kırbaç gibi kullanarak şiddet uygulamaya devam etti.

BAŞSAVCILIK'TAN İDDİANAME

B.Ö'ye şiddet uygulandığını fark eden aile konuyu yargıya taşıdı. U.D. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede B.Ö'nün darp edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada U.D. şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Bu nedenle spor salonundaki kamera kayıtları incelendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA 'ŞİDDET' YER ALDI

Bilirkişi raporunda B.Ö'ye şiddet uygulandığı ifade edildi. Raporun sonuç metninde şu ifadeler kullanıldı: "Çocuk giyinmekte zorlandıkça şahıs sinirlenerek çocuğa şiddet uygular. Şahsın çocuğa şiddet uygulaması bir kerelik olmayıp, soyunma odasında çocukla birlikte kamera açısında bulunduğu yaklaşık 15 dakika boyunca değişik şekillerde (itme, çekme, dirsek atma, başına vurma, yumruk gösterme vb.) tekrarlı olarak şiddet içerikli davranışlarda bulunur. Çocuğa uyguladığı fiziksel şiddetlerin yanı sıra, bakışlarıyla jest ve mimikleriyle de psikolojik olarak şiddet uyguladığı da görülmüştür. Şahsın çocuğa şiddet uygulamasına etken olan durum gözlemlendiğinde çocuğun tek başına yapmakta zorlandığı işlerin yardım almadan kendi kendine yapmasının beklenmesine karşılık, bu beklentilerin çocuk tarafından tam olarak yerine getirilememesi üzerine şahsın sinirlenerek çocuğa şiddet uygulamaya başladığı anlaşılmıştır."

MAHKEME 2020'YE ERTELENDİ

14 Kasım günü görülen son duruşmada B.Ö.'nün ailesi eziyet suçundan yargılama istedi. Mahkeme davayı 7 Nisan 2020'ye erteledi.