'İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkesiyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikayelerine sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki 'önce insan' yaklaşımına borçluyuz. 'Önce insan' diyerek tüm sağlık politikalarımızın merkezine insanın mutluluğunu koyduk." dedi

'İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkesiyiz'
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EMİNE Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 72. Dünya  Sağlık Asamblesi kapsamındaki "İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların  ve ergenlerin sağlık ve esenliklerinin evrensel sağlık kapsayıcılığı ile uyumlu  hale getirilmesi" konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel davetlisi olarak Dünya Fikri  Mülkiyet Örgütünün (WIPO) binasındaki toplantıda ana konuşmacı olarak yer alan  Emine Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Genel Direktörü Tedros  Adhanom da eşlik etti.
 
DSÖ, Dünya Bankası ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren Anne, Yenidoğan  ve Çocuk Sağlığı Ortaklığının birlikte organize ettiği programda konuşan Erdoğan,  132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı bir dünyada, herkese  pek çok sorumluluk düştüğünü söyledi.
 
"Önce insan yaklaşımına borçluyuz"
 
Emine Erdoğan, Türkiye olarak dünyanın dertlerine kayıtsız kalmayan  yüksek bir geleneğe sahip olduklarına işaret ederek, "Bu yaklaşımımız, DSÖ ile on  yıllardır devam eden iş birliğimiz sayesinde birçok insanın derdine derman olmayı  sağladı. DSÖ Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı ilkelerini çok önemli buluyorum."  şeklinde konuştu.
 
Türkiye'nin, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı  hikayelerine sahip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki 'önce insan' yaklaşımına  borçluyuz. 'Önce insan' diyerek tüm sağlık politikalarımızın merkezine insanın  mutluluğunu koyduk. Organizasyon yapısını, finans, kaynak yönetimi ve hizmet  sunumunu sağlık hakkı doğrultusunda yapılandırdık. Hasta memnuniyetini  sağlayabilmek için verimlilik, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve kaliteye  yöneldik."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 19:27
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