'İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkesiyiz'

EMİNE Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki "İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların ve ergenlerin sağlık ve esenliklerinin evrensel sağlık kapsayıcılığı ile uyumlu hale getirilmesi" konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel davetlisi olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) binasındaki toplantıda ana konuşmacı olarak yer alan Emine Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom da eşlik etti.



DSÖ, Dünya Bankası ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığının birlikte organize ettiği programda konuşan Erdoğan, 132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı bir dünyada, herkese pek çok sorumluluk düştüğünü söyledi.



"Önce insan yaklaşımına borçluyuz"



Emine Erdoğan, Türkiye olarak dünyanın dertlerine kayıtsız kalmayan yüksek bir geleneğe sahip olduklarına işaret ederek, "Bu yaklaşımımız, DSÖ ile on yıllardır devam eden iş birliğimiz sayesinde birçok insanın derdine derman olmayı sağladı. DSÖ Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı ilkelerini çok önemli buluyorum." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikayelerine sahip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki 'önce insan' yaklaşımına borçluyuz. 'Önce insan' diyerek tüm sağlık politikalarımızın merkezine insanın mutluluğunu koyduk. Organizasyon yapısını, finans, kaynak yönetimi ve hizmet sunumunu sağlık hakkı doğrultusunda yapılandırdık. Hasta memnuniyetini sağlayabilmek için verimlilik, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve kaliteye yöneldik."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 19:27