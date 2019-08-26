"İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! CHP ve HDP harekete geçti

CHP ve HDP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini TBMM gündemine taşıyarak, araştırma önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Sakarya'daki, sözlerinin araştırılmasını istedi. Konu hakkında Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, Davutoğlu'nun görevde bulunduğu süre zarfında yaşanan olayların araştırılmasını talep etti.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Davutoğlu'nun aynı yöndeki sözlerinin araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulmasını talep etti. Her iki partinin önergeleri, 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte işleme alınacak.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümüne çağrılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da düzenlediği programda "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum"deyip şu ifadeleri kullanmıştı: "Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için-6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı bize görevi tevdi ederken iki emaneti vardı. 'Çözüm sürecine devam edeceksiniz, FETÖ ile mücadele edeceksiniz' dedi. 7 Haziran günü maalesef tek başına iktidar olma şansı olmayınca terör odakları ve onların arkasındaki parti Türkiye zaafa düştü zannıyla gemi azıya aldı."