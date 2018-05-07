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İnsan kaçakçıları göçmenlere bu kodu koymuş: "Koyun"

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 41 kişi tutuklanırken, şebeke elemanlarının yolcular için “Koyun”, yakalanan çete üyeleri içinse “Trafik kazası” dedikleri belirlendi. Çete elemanlarının sahte evraklar için de “palamut, ayakkabı, kan tahlili, çay, yemek tarifi ve lahmacun” gibi şifreler kullandıkları ortaya çıktı.

İnsan kaçakçıları göçmenlere bu kodu koymuş: "Koyun"

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 41 kişi tutuklanırken, şebeke elemanlarının yolcular için “Koyun”, yakalanan çete üyeleri içinse “Trafik kazası” dedikleri belirlendi. Çete elemanlarının sahte evraklar için de “palamut, ayakkabı, kan tahlili, çay, yemek tarifi ve lahmacun” gibi şifreler kullandıkları ortaya çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:41
İnsan kaçakçıları göçmenlere bu kodu koymuş: "Koyun"
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İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü’nün Göçmen Daire Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği göçmen kaçakçılığı operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre yapılan operasyonda 41 kişi tutuklanırken, çete elemanlarının polis takibinden kurtulmak için telefon görüşmelerinde şifre kullandığı anlaşıldı.

BAŞKALARININ ADINA HAT ÇIKARIYORLARDI

Çete üyelerinin telefon konuşmalarında yurtdışına gidecek olan yolcular için “yolcu, eleman, misafir, koyun”, polis için “sivil”, yakalanan çete elemanları için “Paket oldu”, “İptal oldu”, “trafik kazası”, “Abdetsiz namaz kılmış”, yapılan sahte evraklar için “palamut, ayakkabı, elbiseler, kumaş, kan tahlili, çay, yemek tarifi ve lahmacun” şifrelerini kullandığı belirlendi.

Çetenin başkaları adına aldıkları telefon hatlarını kullandıkları, görüşmelerin ardından da hattı atıp başka hat ve telefon kullanmaya başladıkları öğrenildi. 6 aylık takip sonrası yapılan başarılı operasyonla yakalanan 61 şüpheliden 41’i, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti Şube MüdürlüğüInsan Kaçakçıları
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