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İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK'da çocuklar var

PKK'nın bünyesinde 29 ayrı vakayı belgelediğini duyuran uluslararası örgüt, teröristlerin 13 yaşındaki bir kız çocuğunu dövdüğünü ve çocuğun kaçmasına izin vermediklerini dünyaya ilan etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK'da çocuklar var

PKK'nın bünyesinde 29 ayrı vakayı belgelediğini duyuran uluslararası örgüt, teröristlerin 13 yaşındaki bir kız çocuğunu dövdüğünü ve çocuğun kaçmasına izin vermediklerini dünyaya ilan etti

22 Aralık 2016 Perşembe 16:30
İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK'da çocuklar var
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İNSAN Hakları İzleme Örgütü (HRW), terör örgütü PKK'nın bünyesinde çocukları barındırdığına dair 29 vaka tespit ettiğini açıkladı. HRW raporunda yer alan bir diğer örgüt, PKK' çizgisindeki silahlı Yezidi gücü YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri).
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, PKK söz konusu çocuklara Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağları'nda yer alan kamplarında eğitim veriyor.
HRW raporunu, Ağustos ayında Irak Kürt yönetimi bölgesindeki halepçe kentine, Dohuk kentinde yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların kaldıkları kamplara ve Sincar bölgesine ziyaretler ardından hazırladı. Bu ziyaretlerde örgüt, aralarında çocukların da bulunduğu 58 kişiyle görüştü.

KOMUTANLA TARTIŞAN KIZA DAYAK
Raporda, Sincar'daki bazı kişilerin, Şubat ayında bazı PKK'lıların örgütteki 13 yaşındaki bir kız çocuğunu bir komutanla tartıştıktan sonra dövdüklerini, kaçmaya çalışınca da izin vermediklerini söylediği aktarılıyor.
Görüşülen bir Yezidi erkek çocuğun ise 2014'te 14 yaşındayken YBŞ'ye katıldığı ve Temmuz 2016'ya kadar Sincar ve Suriye'de savaştığını söylediği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN GELEN KIZLA DA GÖRÜŞTÜLER
HRW, rapor için Türkiye'den geldiğini söyleyen bir kız çocuğuyla da görüşmüş. Raporda bu kız çocuğuyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor: "İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sincar'ın bir kasabası olan Hanasur'da Türkiye'den gelen 14 yaşındaki bir kızla buluştu. Bu kız, gruba iki yıl önce Suriye'de katıldığını ve orada askeri eğitim aldığını söyledi."
HRW raporda, 15 yaş altındaki çocukları örgüte katmanın savaş suçu olduğunu hatırlattı.
2014 yılında Diyarbakır'da bazı aileler, PKK içinde yer alan çocuklarının geri gönderilmesi talebiyle eylem düzenlemişti.
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